Satı nine gazi eşinden kalan mal varlığını devlete bağışladı

Satı nine, ördüğü atkıları da Afrin’deki Mehmetçiklere göndereceğini söyledi.

Çankırı Belediyesinin kadın çalışanları, İsmail Özdemir Huzurevi’nde kalan annelerle birlikte Afrin Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlere atkı örmek için bir araya geldi. Askerler için örgü ören huzurevi sakinlerinden 90 yaşındaki Satı Yapraklı, gazi eşinden kalan tüm mal varlığını devlete bağışladığını belirterek, ördüğü atkıları Afrin’de nöbet bekleyen Mehmetçiklere göndereceğini söyledi.

Mehmetçiklere bol bol dua eden kadınlar da, el emeğiyle yaptıkları ürünleri askerlere göndereceklerini ifade ettiler.