Sefer Ahmedoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Almanya’da hayatını kaybeden Milli Görüş’ün öncü isimlerinden Sefer Ahmedoğlu, Çankırı’da son yolculuğuna uğurlandı.
Avrupa Milli Görüş ile İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulunan Sefer Ahmedoğlu, 72 yaşında Almanya’nın Köln kentinde hayatını kaybetti. Emekli imam Ahmedoğlu’nun cenazesi uçakla Ankara’ya, buradan da karayoluyla Çankırı’ya getirildi.
Ahmedoğlu’nun cenazesi, Hoca Ahmet Yevesi Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman ile Ahmedoğlu’nun yakınları katıldı.