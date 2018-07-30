Şehidin ailesine taziye ziyareti

Vali Vekili Abdullah Aslaner, beraberindeki İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Ilgaz Kaymakamı ve Korgun Kaymakam Vekili Muhammet Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Hıdır Ayçiçek, Korgun Belediye Başkanı Halil Öz, daire amirleri ile birlikte trafik kazasında şehit olan polis memuru Harun Şahin’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Vekili Abdullah Aslaner, acılı aileye başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı. Aslaner, "Milletimiz şehidimizi unutmayacak, devletimiz ise her zaman şehidimizin emaneti olan ailesinin yanında olacaktır" dedi.

Şehidin babası Adnan Şahin, acılarını paylaştıkları için ziyarete gelen herkese teşekkür etti. Ziyaret, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından sona erdi.