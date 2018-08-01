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01 Ağustos 2018 16:35

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Çankırı’nın Korgun ilçesinde bir kişi, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu.

Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

01 Ağustos 2018 16:35


Edinilen bilgiye göre, Korgun ilçesi Merzi köyü barajında dün akşam saatlerine arkadaşlarıyla birlikte dinlenmeye giden Şahin Kaçmaz (49), serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra Şahin Kaçmaz’ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Yapılan aramalardan sonuç alınamayınca bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler geldi. Dalgıçların 3 saatlik araması çalışması sonunca Kaçmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı.


Hayatını kaybeden Şahin Kaçmaz’ın cesedi Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




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