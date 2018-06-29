Stajyer itfaiyeciler iş başında

İtfaiye bölümü öğrencisi 13 üniversiteli genç, itfaiye erleri ile birlikte ihbarlara da gidiyor.

Çankırı İtfaiyesi, yangınla mücadele ve ilk yardım alanlarındaki eğitimlerinde yeni stajyer öğrenciler yetiştiriyor. Yaz dönemi stajı için Çankırı İtfaiyesini tercih eden sivil savunma ve itfaiyecilik bölümünden 13 öğrenci, uygulamalı tatbiki, arama kurtarma, yüksek açı, ilk yardım konularında eğitim alıyor. İtfaiye eri adayı öğrenciler, gelen ihbarlara da itfaiyeciler ile birlikte giderek onlara yardımcı oluyor. Yerinde uygulamaya katılan gençler, itfaiyeci kıyafetleri, baretleri ve hevesleri ile umut vaat ediyor. 13 öğrenci doğal afet halinde seyreden sel baskını, trafik kazaları ile kurtarma çalışmalarına katıldı. Öğrencilerin uygulamalı eğitiminin 27 Temmuz’a kadar süreceği bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz, genç itfaiyeci adayları için Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün teknik donanım ve çağa ayak uyduran alt yapısı ile staj yapılacak doğru bir yer olduğunu belirtti.