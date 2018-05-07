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07 Mayıs 2018 16:26

Taş Mektepliler 13. buluşması

Geleneksel hale gelen Taş Mektep Buluşması’nın 13’üncüsü gerçekleştirildi.

Taş Mektepliler 13. buluşması

07 Mayıs 2018 16:26


Geleneksel hale gelen ve bu sene 13. gerçekleştirilen Geleneksel hale gelen Taş Mektep Buluşması Çankırı Lisesinde gerçekleştirilen programla ile başladı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Çankırı Lisesi Müdürü Güngör Çalışkan, "Taşmektepliler buluşmasının 13’üncüsünü yapıyoruz. Aramızda olmanızdan dolayı mutlu ve onur duyduk. Bugün de geçmiş geleceği bir araya getirme gayreti içerisinde 93 vatan evladını bu sene mezun veriyoruz. Onlarla sizi yan yana getirdik. Bu da ayrı bir gurur vesilesi oldu" dedi.


Okulun emektar öğretmeni Yekta Başeğmez, kendisine belediye meclisinin kararı ile fahri hemşehrilik beratının verildiğini aktararak, Çankırı’ya hizmet etmekten dolayı son derece mutlu olduğunu dile getirdi.


"Çankırılı olmak, Çankırı’nın suyunu içmek, Çankırı’nın o yufkasını yemek bambaşka bir özelliktir" diyen Başeğmez, gençlere seslenerek, "Memleketinize hizmet eden birer nefer olun. Elinizi her şey için taşın altına sokmanızı özellikle tavsiye ediyorum" dedi


Okulun eski öğretmenlerinden Engin Erşan, "Ben İngiltere’de 6 yıl kaldım ve eşime şunu söyledim: İngiltere benim rüyama hiç bir zaman girmedi. Ama Çankırı rüyalarımda kaldı. Çankırı bizim yüreğimize dokundu" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından bayrak devir teslimi ve akabinde Çankırı Lisesi Marşı söylendi. Mezuniyet belgesinin verilmesinin ardından öğrenciler kep attı.


Çankırı Lisesinde yapılan törenin ardından Taşmektep’e geçildi.




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