Tatlıçay’da ilaçlama

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler vektör ile mücadele çalışmalarını Kırkevler bölgesinde Acıçay’dan başlayarak Aşiyan Köprülü Kavşak civarında Tatlıçay ile bağlantı noktasından Büyük Otel’e kadar olan alanda gerçekleştirecek.

Geçen haftalarda Tatlıçay’da temizlik çalışmalarını tamamlayan Çankırı Belediyesi, yaz aylarında büyük rahatsızlık veren sivrisinek ve sinek oluşumunun önüne geçilmesi için Tatlıçay’da larva mücadelesine başladı. Ergin aşamaya gelmeden larvaları üreme alanlarında yok etmeye yönelik çalışmaları etkin bir biçimde sürdüren ilaçlama ekipleri, Tatlıçay’da durgun suların, otlakların ve küçük su birikintilerinin bulunduğu alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Vektörle mücadele çalışmalarında ilaçlama sayesinde sivrisinek ve sinek sorununa şimdiden çözüm bulmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Boz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen biosidal ilaç kullanılan çalışmaların Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı iki ayrı ekip tarafından büyük titizlikle yürütüldüğünü söyledi. İlaçlama çalışmalarının kontrollü bir şekilde devam ettirileceği bildirildi.