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06 Ağustos 2018 11:56

Türk bayrağı Ankara’ya yola çıktı

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen ’El ele elden ele 82 il’ projesi kapsamında Çankırı’ya gelen Türk bayrağı Ankara’ya yola çıktı.

Türk bayrağı Ankara’ya yola çıktı

06 Ağustos 2018 11:56


Çorum’daki kadın bisikletçiler tarafından getirilen Türk bayrağı Ankara’daki kadın bisikletçilere teslim edilmek üzere Çankırı Bisiklet Kulübü Temsilcisi Hatice Karakaya ve ekibi ile yola çıktı.


Çankırı Uhud Kadir Işık Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, "Muğla Mor Pedal Derneğinin elde ele 81 ile Türk bayrağını taşıma projesi kapsamında değerli arkadaşımız Çankırı Gençlik Spor Kulübü sporcusu Hatice Karakaya 4 Ağustos tarihinde Türk bayrağımızı teslim aldı. Bugün itibari ile arkadaşları ile birlikte emanetlerini Ankara girişinde oradaki bisiklet sporcusu arkadaşlarına teslim edecekler" dedi.


Çankırı Bisiklet Kulübü Temsilcisi Hatice Karakaya, "El ele elden ele 81 ilde projesinde 62. bölgedeyiz. Biz Çankırı olarak ayın 4 ünde bayrağımızı teslim aldık. Bugün saat 16 itibariyle Ankara’daki arkadaşlarımıza teslim etmek üzere buradan yola çıkacağız. 11 kişi gideceğiz, 20 kişilik bir ekip karşılayacak. 110 km’lik bir mesafemiz var" ifadelerine yer verdi.


Yapılan konuşmalardan sonra 11 kişilik ekip Türk bayrağını Ankara’daki kadın bisikletçilere teslim etmek üzere yola çıktı.




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