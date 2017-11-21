Üniversite hocaları miniklere haklarını anlattı

Yıl Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilere “çocuk haklarını” anlattı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyeleri Çocuk Hakları Günü ile ilgili farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdikleri ziyarette minik öğrencilere günün anlam ve önemini belirten hikâyeler okuyup, çocuklarla birlikte dramatizasyon çalışmaları yaptılar ve şarkılar söylediler.

Hazırlanan renkli afişlerle çocuklara hakları anlatılırken etkinlik sonunda öğretim üyeleri tarafından çocuk haklarının yazılı olduğu renkli balonlar ve ailelerine verilmek üzere bilgi broşürleri hediye edildi.