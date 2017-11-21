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21 Kasım 2017 17:47

Üniversite hocaları miniklere haklarını anlattı

Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyeleri Çankırı 125.

Üniversite hocaları miniklere haklarını anlattı

21 Kasım 2017 17:47

Yıl Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilere “çocuk haklarını” anlattı.


Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyeleri Çocuk Hakları Günü ile ilgili farkındalık oluşturmak için gerçekleştirdikleri ziyarette minik öğrencilere günün anlam ve önemini belirten hikâyeler okuyup, çocuklarla birlikte dramatizasyon çalışmaları yaptılar ve şarkılar söylediler.


Hazırlanan renkli afişlerle çocuklara hakları anlatılırken etkinlik sonunda öğretim üyeleri tarafından çocuk haklarının yazılı olduğu renkli balonlar ve ailelerine verilmek üzere bilgi broşürleri hediye edildi.




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