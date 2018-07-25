Belediye Başkanı Hüseyin Boz, başlatılan çalışmalar sayesinde yağış sonrasında bölgede yaşanabilecek olası dere taşkınlarına son vereceklerini söyledi. Boz, yoğun yağışlarda yağmur sularının sürükleyerek getirdiği rüsubatların (çöküntü, tortu) ıslah sekilerinde takılı kalarak şehir merkezindeki yağmur suyu ızgaralarının tıkanmasının da önleneceğini kaydetti.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve DSİ ekipleri tarafından sel baskınlarına önlem alabilmek için Çankırı Kalesi altında Temmuz ayı başında başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda; imalatı yapılmış iki adet ıslah sekisi temizlenerek Atatürk Bulvarı’na inen ve su baskınlarına sebep olan rüsubatlar kontrol altına alınacak. Çalışmalar, özellikle bölge halkının mağduriyetini giderirken şehir merkezinde araç ve yaya ulaşımını sekteye uğratan ve iş yeri sahiplerine sıkıntı yaşatan su baskınlarına alternatif bir yöntem oluşturacak.