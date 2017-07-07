Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 17:28

07.07.2017’de nikah çılgınlığı

Sungurlu Belediyesinde evlenmek isteyen 7 çift yaşamlarının en anlamlı “evet”i için 07.

07.07.2017’de nikah çılgınlığı

07 Temmuz 2017 17:28

07.2017 tarihini seçti.


Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler 05.05.2015, 06.06.2016 da olduğu gibi bu yılda 07.07.2017 tarihinde evlenmek için sıraya girdi.


Sungurlu Belediyesi, kendilerine uğurlu geleceğine inandığı için bu özel tarihi seçen 7 çifti 07.07.2017 tarihinde evlendirdi. Nikahları kıyılan çiftlere Sungurlu Belediye Başkan’ı Abdulkadir Şahiner “Yaşam boyu birbirinizi daima sevmeniz ve hep neşe içinde, sağlıklı, huzurlu bir hayat sürmeniz ümidiyle. Elleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Unutmayın ki paylaştıkça çoğalan tek şey sevgidir, evlilikle ebedileştirdiğiniz ve kutsallaştırdığınız sevginiz hep çoğalsın. Mutluluklar dilerim.” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
ÇORUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:54
  • Güneş :05:10
  • Öğle :12:56
  • İkindi :16:55
  • Akşam :20:22
  • Yatsı :22:18
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!