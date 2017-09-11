20 yıldır ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli uzatıyor

Muhtar olduğu günden bugüne kadar her yıl tespit ettikleri öğrencilere hayırseverlerin katkıları ile giyim ve kırtasiye yardımı ulaştıran Muhtar Demiray, 20 yılda 5 bin öğrenciye ulaşmayı başardı.

20 yıldır hayırsever işadamları, esnafların katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli uzattıklarını dile getiren Demiray, “Çocuklarımızın daha iyi şartlarda yaşaması ve eğitim almaları için çalışıyoruz. Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi görüyoruz. Hayır sahibi işadamları ve esnafın yardımıyla öğrencilere katkı sağlıyoruz. Maddi imkanı yerinde olmayan ailelerin çocuklarına her yıl giyim ve kırtasiye yardımı yaparak ailelerin yükünü paylaşmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız bu ülkenin geleceğidir. Onlara gözümüz gibi bakmalıyız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yaptıkları katkılardan dolayı hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.