AK Partili Ceylan oyunu kullandı

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ve eşi Ebru Ceylan ile birlikte oy kullanmaya gelen milletvekili Ahmet Sami Ceylan, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Çorum’da demokrasi şöleni yaşandığını ve huzurlu bir seçim süreci yaşandığını dile getiren Ceylan, bu sürece katkıda bulunan siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür etti.

Seçim çalışmaları boyunca 24 Haziran’dan sonra istikrarın devam etmesi gerektiğini belirttiklerini dile getiren Ceylan, “24 Haziran’dan sonra Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesinin daha hızlı ve emin adımlarla koşması gerektiğini ifade ettik. Yarından itibaren başlayan olan yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine daha emin adımlarla çıkacak. Daha hızlı hareket edecek. Darbe devirleri artık Türkiye’de tamamen kapandı. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Terörle mücadelemiz sınır ötesi ve içerde daha güçlü şekilde devam edecek. Çorum olarak bize her seçimde destek veren halkımıza teşekkür ediyoruz. Biz bu verilen desteğin karşısında Çorum’a elimizden gelenin fazlasıyla hizmet getirmeye çalıştık. Yeterli mi değil. Çorum halkı daha iyisine layık. Yeni dönemde Çorum sanayileşmede de bir tık öteye gidecek. Sahadaki çalışmalarda partimize halkımızın büyük teveccühü olduğunu gördük. Birilerini yine akşam saatlerinde ışıklarını söndürecek AK Parti ışığı sabaha kadar yanacak” dedi