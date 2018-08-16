Artık çamaşırlar ücretsiz yıkanacak

Çamaşır Evi’nde çamaşırını yıkayamayacak yaşlı, engelli ve evinde çamaşır makinesi bulunmayan dar gelirli aileler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile irtibata geçtiği andan itibaren vakıf görevlileri tarafından evlerinden çamaşırları alınacak burada yıkanacak.

4 adet çamaşır makinesi ile 2 adet kurutma ve ütünün bulunduğu Çamaşır Evi’nde ücretsiz olarak yıkanacak olan çamaşırlar kurutulduktan sonra ütüsü yapılıp vakıf görevlileri tarafından tekrar ailelere teslim edilecek. İlki Gülabibey Mahallesi’nde kurulan ve 17 bin 500 liraya mal olan proje talep geldiği taktirde diğer mahallelerde de çamaşır evleri kurulacak.

Proje hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı Coşkun Doğan, Çorum Valiliği olarak yaptıkları projelerle insanların hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini söyledi. Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak vatandaşlara yardımı sadece nakdi yardım olarak görmediklerini belirten Vali Yardımcısı Doğan, “Çorum Valiliği olarak günde bin 100 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. 2 bin 700 ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 180 engelli ve yaşlımızın evlerini 15 günde bir temizliyoruz” dedi.

Çamaşır Evi projesiyle Çorum’da bir ilke imza attıklarını dile getiren Vali Yardımcısı Doğan, "Bu hafta hizmete giren Çamaşır Evimizde 4 adet çamaşır makinesi, 2 adet kurutma makinesi ve bir adet ütü bulunuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın ekipleri çamaşırını yıkamayacak derecede yaşlı, engelli ve evinde çamaşır makinesi bulunmayan dar gelirli ailelerin evlerine giderek onların yıkanmasını istedikleri çamaşırları alıyor ve buraya getiriyor. Evimiz de Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYÇP) projesi kapsamında istihdam edilen iki bayan ekiplerin getirdikleri çamaşırları önce yıkıyor, sonra kurutuyor ardından ütüsü yapılan çamaşırları ekibimize veriyor. Ekipler hazır olan çamaşırları aldıktan sonra vatandaşlarımızın evine teslim ediyor" diye konuştu.

Projenin 17 bin 500 liraya mal olduğunu açıklayan Doğan, talep geldiğinde diğer mahallelere de Çamaşır Evi açacaklarını vurgulayarak, projenin hayırlı olması için temenni de bulundu.

Önümüzdeki hafta Kurban Bayramı’nın idrak edileceğini kaydeden Doğan, "Çorumlu vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer ki kurban paylarını dağıtacak kişi bulamıyorlarsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na paylarını teslim edebilirler. Biz onlar adına ihtiyaç sahiplerine teslim edebiliriz. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık göstermelerini bekliyorum” şeklinde konuştu.