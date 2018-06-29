Avrupa Birliği Yatırımlar Dairesi Başkanlığı üyeleri Çorum’da

Avrupa Birliği tarafından yapılan yatırımları incelemek üzere Çorum’a gelen heyeti Çorum’da ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Gül “Hititlerin Başkenti Çorum’a hoş geldiniz” dedi.

Çorum’un 270 bin nüfusuyla Organize Sanayi Bölgesinde çok ciddi çalışmalar yapan bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Gül, “Çorum’un bir çok güzelliği barındırdığına da dikkat çekti. Çorum yayla turizminde de en güzel yerlerden birisi. Misafirperver, tarihi milattan önce 5 bin ve 6 bine dayanan aynı zamanda Hititlerin başkenti olan Çorum’da misafirlerimizi ağırlamaktan son derece memnunum. Çorum organize sanayisiyle de dikkat çeken illerden bir tanesi. Almanya’ya tekniker olarak giden bir vatandaşımız Almanya’da çalıştığı fabrikayı satın alarak Çorum’da makine üreten bir fabrika kurdu. O fabrikayı tırlarla Çorum’a getirdi. Elbette ki eksikliklerimiz var. Obruk barajımızda aynı deniz kenarında olan sahil kenarları gibi 40 kilometrelik bir sahil şeridimiz var. Çorum’da sadece coğrafi güzellikler özellikler değil yayla turizminde en güzel yerler bizim ilçelerimizde var. Sizleri buralarda da misafir etmek Çorum’un tarihi dokusunu sizlerle paylaşmak isteriz. Bu nazik ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Zeki Gül’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Francois Begeot Hattuşa’yı göremeden Çorum’dan ayrılmak istemem. Çorum’da Avrupa birliğinin hibe finansmanı ile katı atık depolama tesislerini yaptık. Çok kısa zaman içerisinde Türkiye’de çalışma sürem sona erecek. Ancak Çorum bağlantımız olan değer verdiğimiz bildiğimiz kent olduğu için burada yeni bir proje araştırması yapıyoruz. Su ve atık su kentsel çevre açısından çok önemli bileşenler. Çevre bakanlığı ile Çorum’a yapılması düşünülen atık su tesisinin bütçenin uygunluğunu kontrol edeceğiz. Çorum’a su ve atık su konusunda destek olmak için gerekli incelemeleri yapacağım. Misafirperverliğinizden ve ilginizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Zeki Gül tarafından Avrupa Birliği Komisyonu üyeleri Avrupa Birliği Komisyonu Politikaları ve IPA Projeleri Yöneticisi Simona Pohlova, Program yöneticileri Magali Lenoel, Gilles Kittel ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Müsteşar Francois Begeot’a Hititlerin simgesi Hitit Güneşi hediye edildi.

Ziyarette Avrupa Birliği Komisyonu üyeleri Avrupa Birliği Komisyonu Politikaları ve IPA Projeleri Yöneticisi Simona Pohlova, Program yöneticileri Magali Lenoel, Gilles Kittel,Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Müsteşar Francois Begeot, Sektör Yöneticileri Arif Karbak Sektör Yöneticisi, Akif Türkel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımlar Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı İsmail Raci Bayer, İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Ali Albayrak, Kıdemli Uzman Gıyasettin Güneş ve Uzman Eyüp Ensari yer aldı.