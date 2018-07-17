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17 Temmuz 2018 23:47

Balya yüklü tırdan düşen işçi hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki balya yüklü tırdan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti.

Balya yüklü tırdan düşen işçi hayatını kaybetti

17 Temmuz 2018 23:47


Kaza, ilçeye bağlı Şekerhacılı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Ç. yönetimindeki 05 EH 100 plakalı tır ile Şekerhacılı köyü mevkiine geldiğinde saman balyası yüklü dorsede bulunan işçilerden Suriye uyruklu Ahmet El Gısvan dorseden düştü. Ağır yaralanan işçi yoldan geçen bir araçla Alaca Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Yolda sağlık görevlileri tarafından alınan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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