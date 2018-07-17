Balya yüklü tırdan düşen işçi hayatını kaybetti

Kaza, ilçeye bağlı Şekerhacılı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Ç. yönetimindeki 05 EH 100 plakalı tır ile Şekerhacılı köyü mevkiine geldiğinde saman balyası yüklü dorsede bulunan işçilerden Suriye uyruklu Ahmet El Gısvan dorseden düştü. Ağır yaralanan işçi yoldan geçen bir araçla Alaca Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Yolda sağlık görevlileri tarafından alınan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.