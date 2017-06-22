Başarılı retina operasyonuyla sağlığına kavuştu

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklama da, hastanede yapımına başlanan vitreoretinal cerrahi ameliyatları ile önemli bir sağlık hizmetinin verildiği ifade edildi.

Ülkemizde büyükşehirlerde bulunan sayılı üniversite veya Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılabilen bu ameliyatların Çorum’da yapılıyor olmasının önemli bir sağlık sorununun çözümüne katkıda bulunduğunun belirtildiği açıklama da, hastaların başka illere sevk edilmeleri nedeniyle hem teşhis hem de gerekli tedavilerin başlanılmasındaki gecikmeler nedeniyle yaşanan mağduriyetlerinde bu şekilde sona erdirildiği vurgulandı.

Vitreoretinal cerrahinin ciddi görme kayıpları ile giden göz hastalıklarının tedavisinde önem taşıdığının kaydedildiği açıklamada, “Diyabet hastalarının bazılarında gözlerin etkilenmesi sonucu göz içinde kanama olmakta ve hastaların görüşleri kapanmaktadır. Bu hastaların tedavisinde vitreoretinal cerrahi ile kısa zamanda sonuç alınmakta ve hastaların görüşleri artırılmaktadır. Benzer şekilde ani görme kaybı ile giden retina dekolmanı hastaları da bu ameliyatlardan fayda görmektedir. Acil bir durum olan retina dekolmanı ameliyatında operasyonun en kısa zaman içinde yapılması, hastanın görmesinin korunması için önemlidir. Hastanemizde Doç. Dr. Hasan Basri Çakmak ve tecrübeli ekibimizle retina dekolmanı (gözün arka ağının ayrılması) olgularını başarılı bir şekilde ameliyat etmekteyiz. Vitreoretinal cerrahi aynı zamanda delici göz yaralanmalara müdahale, göziçi yabancı cisimlerin çıkarılması, katarakt ameliyatı sonrası gelişen kompikasyonların düzeltilmesi, makülanın önemli hastalıklarının cerrahi olarak tedavisi gibi önemli göz hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır” ifadelerini yer verildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde son sjs ayda 20 civarında hastaya vitreoretinal cerrahi yapıldığının bildirildiği açıklama da şu bilgilere yer verildi;

“Bu hastalarımızdan biriside üç aydır devam eden görme kaybı ile hastanemize başvurmuş ve retina dekolmanı tanısı konulan hastamız önceki gün ameliyat edilmiştir. Ameliyat öncesinde ancak ışığın varlığını hissedecek kadar düşük bir görmesi olan hastamızın ameliyat sonrasında görüşünde önemli bir artış olmuş ve hastamız kendisine gösterilen harfleri tanıyabilir hale gelmiştir. Hastanemizin vitreoretinal cerrahi ve diğer göz cerrahilerinde geldiği nokta ile bölgemizdeki en önemli göz merkezlerinden biri haline gelmiştir”