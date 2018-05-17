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17 Mayıs 2018 17:28

Başkan Gül, asfalt çalışmalarını inceledi

Belediye Başkanı Zeki Gül, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 1.

Başkan Gül, asfalt çalışmalarını inceledi

17 Mayıs 2018 17:28

Cadde ve Bağcılar Sokaklarda devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.


Çorum Belediyesi yaz günlerinin gelmesi ile birlikte asfalt serme işlerine hız verdi. Belediye Başkanı Zeki Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ile birlikte asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.


Çorum’un değişik bölgelerinde alt yapı çalışmalarının yanı sıra asfalt çalışmalarının da sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Zeki Gül, Fen İşleri Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar olduğunu ve öncelik sırasına göre bu çalışmaları başlattıklarını, bunun yanında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda asfalt çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.


Belediye Başkanı Zeki Gül, “Yaz aylarının gelmesi ile birlikte asfalt serme çalışmalarına başladık. Gülabibey Mahallesi Bağcılar 1.Cadde ve Bağcılar sokaklarda önceden tespit edilen yollarımıza asfalt serme işlemi yapıyoruz. Yolların büyük bir bölümünün asfalt çalışmaları sona erdi. Kısa süre içerisinde Bağcılar mevkiindeki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bağcılar Mevkiinde toplam 1492 metre uzunluğunda asfalt serimi gerçekleştirdik. Bu da yaklaşık olarak 3500 tona tekabül ediyor. Ekiplerimiz halkımıza en iyi hizmeti sunabilmemiz adına gece gündüz çalışmalarına devam ediyor” dedi.


Belediye Başkanı Zeki Gül ve Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, asfalt çalışmalarında görev alan işçilerle sohbet ederek hayırlı ramazanlar dileklerinde bulundu ve işlerinde kolaylıklar dilediler.




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