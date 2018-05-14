Başkan Gül belediye çalışmalarını inceledi

İnceleme gezisinde Başkan Gül’e, Su ve Kanalizasyon Müdürü Zübeyir Tuncel ve teknik ekip eşlik edildi.

Şehrin dört bir yanında içmesuyu, yağmursuyu, kanalizasyon ve yer altı suları drenaj hattı çalışmalarına devam ediyoruz diyen Belediye Başkanı Zeki Gül, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için şehrimizin altyapısına önem veriyoruz. Şehrimizin altyapısını modern hale getirmek için de teknolojiyi yakından takip ediyor ve çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Bu günü değil geleceği düşünerek; asırlık çalışmalar yapıyoruz" dedi.

’Alt yapıya rekor yatırım’

Belediye Başkanı Zeki Gül, “Bir şehrin alt yapısı ne kadar güçlü ise üst yapısı da o kadar güçlüdür. Bu yüzden Çorum Belediyesi olarak alt yapımızı güçlendiriyoruz. Büyük önem verdiğimiz ve 2018 yılında ihalesini gerçekleştirdiğimiz alt yapı çalışmalarıyla ilgili işlerimizin yüzde 50’sini kısa sürede tamamladık” şeklinde konuştu.

Belediyenin yaptığı altyapı çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Zeki Gül, “2018 yılında da rekor yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Alt yapıyla ilgili kanalizasyon, yağmur suyu drenaj hatlarının döşenmesi ve hemşerilerimize sağlıklı içme suyu temin etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tarım Caddesi’nde, Necmettin Erbakan Caddesi’nde, Hıdırlık Caddesi’nde ve Aşık Paşa Sokaklarda yaptığımız alt yapıyla ilgili çalışmalarda sona gelmiş bulunuyoruz. Küçük Abdullah Caddesi’nde, Aksaray 1.Cadde’de kanalizasyon hattıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ankara Yolu 1.Cadde’de de içme suyu hattı çalışmamızı sürdürüyoruz. 2018 yılı içerisinde yaklaşık 76 kilometre kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu hattı yapacağız. Bu çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından Çorum Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu hattı çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamlamış olacağız.” ifadelerini kullandı.

’Yer altı suları Kentpark’a gidecek’

Belediye Başkanı Gül, Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz yer altı sularının kaybolmaması, yağmur sularının daha verimli kullanılması amacıyla şehrin değişik yerlerinde çalışmalar yapıyor. Ömür Sokak, Hayat Sokak, Hamit Camii Sokak, Oruç Sokaklarda yer altı suları drenaj hattı çalışması başlattık. Bu çalışmalar neticesinde buralardan toplayacağımız suları Kent Park’ın 2 deposuna ulaştıracağız. Depolara ulaşan sular sulama konusunda bize katkı sağlayacak. Kentpark’ta şehir şebekesi ile sulama yapılacağı planlanmasına rağmen buna gerek kalmayacak. Kentpark 2 depoda toplanan sularla sulanmış olacak. Biyolojik arıtmada da herhangi bir sıkıntı yaşanacak olursa bu sular orada da kullanılabilecek. Çok yönlü bir çalışmayla yer altına gidecek olan sularımızın boşa gitmesine engel olacağız. Aynı zamanda da şehir şebeke suyunu boşa akıtmamış olacağız. Bu da suya ne kadar önem verdiğimiz bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

Şehir merkezinde yapılan çalışmalarda vatandaşların mağdur olmamaları için gereken tüm çalışmaları hızlı bir şekilde yaptıklarını ifade ederen Zeki Gül, “Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi, öncelikli hedefimiz. Hemşehrilerimizin sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için de şehrimizin alt yapısının sorunsuz olması gerekiyor. Eskiyen, yıpranan, kullanım ömrünü tamamlamış alt yapının yerine yenilerini yapıyoruz. Alt yapı çalışması yaptığımız yolların zemininin oturması gerekiyor. Biz de asfalt atmadan önce bir müddet dolgu malzemesi serimi yaparak bekliyoruz. Daha sonrasında asfaltlama çalışmamızı yapıyoruz. Bu sürede alt yapıyla ilgili çalışma yaptığımız noktalarda sorun yaşanmamasına özen gösteriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımıza gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyorum” dedi.