Başkan Gül, mahalle muhtarlarıyla biraraya geldi

Toplantıda, mahallelerin ve mahalle sakinlerinin sorunları, yapılan işlerin takibi ve yapılması gerekenler konuşuldu.

Belediye hizmetlerinin vatandaşlara ulaşmasında muhtarların kilit öneme sahip olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Zeki Gül, "Bir yerde yardıma muhtaç bir vatandaşımız varsa bundan öncelikle muhtarımızın haberi oluyor. Muhtar mahallesinin her sokağında kim ne durumda, neye ihtiyacı var nereye ne yapılması gerekiyor bu konuları en iyi bilen kişi. Bu sebeple muhtarlarımızla zaman zaman bir araya geliyoruz. Mahallemizde yapılan, yapılması gereken çalışmalarla ilgili istişare ediyoruz. Muhtarlarımızın bilgi ve tecrübelerini önemsiyoruz. Davetimize icabet ederek yapacağımız çalışmalara önerileriyle katkı sağlayan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle muhtarları, mahallelerine yapılacak hizmet için kendilerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak yapılan alt yapı, üst yapı gibi hizmetler ve sosyal hizmetler için Belediye Başkanı Zeki Gül'e teşekkür etti.