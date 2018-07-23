Başkan Gül, otobüste vatandaşları dinledi

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Özel Kalem Müdürü İrfan Yiğit ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Şirin ile birlikte Binevler otobüsüne binen Başkan Zeki Gül, vatandaşlarla sohbet etti.

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü ilk seferlerine başlayan yeni halk otobüslerini inceleyen Belediye Başkanı Zeki Gül, amaçlarının Çorumluların en kaliteli şekilde ulaşım hizmetini almasını sağlamak olduğunu belirtti.

Ulaşım konusunda vatandaşlara karşı gösterilecek ilgi ve alakanın bizzat takipçisi olacaklarını belirten Başkan Gül, iletilen şikayetlerinde gereğinin yapılacağını belirtti.