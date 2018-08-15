Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 14:01

Başkan Gül’den çocuklara bayram müjdesi

Çorum Belediyesi tarafından mahallelere yapılan ve revize edilen semt parklarına oyun grupları monte edilmeye başlandı.

Başkan Gül’den çocuklara bayram müjdesi

15 Ağustos 2018 14:01

Çocuk oyun gruplarının mahallelerde bulunan 24 semt parkında ve belediyenin kısa süre önce restorasyonunu tamamladığı Erzurum dede türbesi’nin bulunduğu alandaki büyük parkta montajı yapılıyor.


Çorum’un ölçeğindeki iller arasında yeşil alan ve park konusunda lider durumda olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Zeki Gül, parklarda sert zemin çalışmaların tamamlandığını 24 semt parkında oyun gruplarının montaj işlemlerinin başladığını ve park yapım çalışmalarının her yıl artarak devam edeceğini söyledi.


Başkan Gül, “Vatandaşlarımızı yeşille buluşturmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Erzurum Dede’de yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından oyun gruplarının montajını tamamladık. İş takviminin başlaması ile birlikte şehrimize 20 yeni park kazandırma çalışmalarına hız vermiştik. 11 tanesi yeni olmak üzere 24 parkımıza çocuk oyun grubu montajını sürdürüyoruz. Erzurum dede türbesinin bulunduğu alandaki büyük parka 2 yeni oyun grubu ilave ediyoruz. O bölgede bulunan, hastaneye gelen vatandaşlarımız çocukları için oyun grubu yerleştirmemizi talep etmişlerdi. Biz de vatandaşlarımızın talebine göre bu çalışmayı yapıyoruz. Diğer yandan mahallelerimizde eskiyen çocuk oyun gruplarını da değiştiriyoruz. 11 yeni 14 eski olmak üzere toplam 25 parkımızda oyun grubu montajına başladık. Kurban bayramından önce büyük çoğunluğunu monte etmeyi hedefliyoruz. Buda bizim çocuklarımıza bayram hediyemiz olsun. Çorum’a bu zamana kadar 35 büyük park, 185 semt parkı yaptık. 2018 yılı içerisinde yapımını tamamlayacağımız 20 yeni semt parkı ile birlikte toplam 240 parkı Çorum’a kazandırmış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç