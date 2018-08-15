Başkan Gül’den çocuklara bayram müjdesi

Çocuk oyun gruplarının mahallelerde bulunan 24 semt parkında ve belediyenin kısa süre önce restorasyonunu tamamladığı Erzurum dede türbesi’nin bulunduğu alandaki büyük parkta montajı yapılıyor.

Çorum’un ölçeğindeki iller arasında yeşil alan ve park konusunda lider durumda olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Zeki Gül, parklarda sert zemin çalışmaların tamamlandığını 24 semt parkında oyun gruplarının montaj işlemlerinin başladığını ve park yapım çalışmalarının her yıl artarak devam edeceğini söyledi.

Başkan Gül, “Vatandaşlarımızı yeşille buluşturmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Erzurum Dede’de yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından oyun gruplarının montajını tamamladık. İş takviminin başlaması ile birlikte şehrimize 20 yeni park kazandırma çalışmalarına hız vermiştik. 11 tanesi yeni olmak üzere 24 parkımıza çocuk oyun grubu montajını sürdürüyoruz. Erzurum dede türbesinin bulunduğu alandaki büyük parka 2 yeni oyun grubu ilave ediyoruz. O bölgede bulunan, hastaneye gelen vatandaşlarımız çocukları için oyun grubu yerleştirmemizi talep etmişlerdi. Biz de vatandaşlarımızın talebine göre bu çalışmayı yapıyoruz. Diğer yandan mahallelerimizde eskiyen çocuk oyun gruplarını da değiştiriyoruz. 11 yeni 14 eski olmak üzere toplam 25 parkımızda oyun grubu montajına başladık. Kurban bayramından önce büyük çoğunluğunu monte etmeyi hedefliyoruz. Buda bizim çocuklarımıza bayram hediyemiz olsun. Çorum’a bu zamana kadar 35 büyük park, 185 semt parkı yaptık. 2018 yılı içerisinde yapımını tamamlayacağımız 20 yeni semt parkı ile birlikte toplam 240 parkı Çorum’a kazandırmış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.