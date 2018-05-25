Başkan Gül’den ’gizemli kız’ çağrısı

Başkan Gül, "Psikolojisi bozulmuş, hasta olan bir çocuğumuzdan bu denli rahatsız ederek bu aileye işkence yaşatmanın hiçbir anlamı yok. Lütfen gizemli kız işini bırakalım, başka işlerle uğraşalım" ifadelerini kullandı.

Çorum’da Ulu Mezarlık’a gelerek özellikle bir mezarın başına giderek ağladığı iddia edilen gizemli kızla ilgili farklı gelişmeler yaşanıyor. İddialara göre, dün gece mezarlığa gelen genç bir kız güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın psikolojik sorunları nedeniyle geceleri geldiği Ulu Mezarlık’taki bir kabrin başında ağlayan "gizemli genç kız" olduğu iddia edilirken, bu iddia bugüne kadar hem Çorum kamuoyunu hem de ülke gündemini meçhul eden gizemli kızla ilgili bu çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Şehirde efsaneye dönüşen gizemli kızı bugüne kadar çok yakından 2 ile 3 kişi gördüğü söyleniyor. Ancak bugüne kadar gizemli kızı yakından görmeyen güvenlik görevlilerinin yakaladığı genç kızın gizemli kız olarak lanse edilmesi kafaları karıştırdı. Dün gece Ulu Mezarlık’ta yakalanan genç kızla ilgili mezarlık görevlilerinin herhangi bir işlem yapmadığı belirtildi. Gizemli kızın kimlik bilgileri yetkililer tarafından sır gibi saklanırken, dün gece ne mezarlık görevlileri ne de polis tarafından hakkında herhangi bir işlem yapılmayan ve kimlik bilgileri alınmayan kızın gizemli kız gibi ortaya atılması işi içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Polis de çileden çıktı

Ulu Mezarlık’a gelerek özellikle bir mezarın başına giderek ağladığı iddia edilen gizemli kızla ilgili iddialar polisi de çileden çıkardı. Emniyet güçlerine zaman zaman mezarlıktaki gizemli kızın kendisinin olduğunu iddia eden veya kızın mezarlıkta gezdiğini belirten ihbarların yapıldığı öğrenildi.

Gizemli kızla ilgili geçtiğimiz günlerde yetkililer yaptıkları açıklama da Çorum’da mezarlıkta ağlayan kızın bulunduğu, hastanede tedaviye alındığı, ardından emniyetteki sorgusu sonrası yakınlarına teslim edildiği belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından zaman zaman mezarlığa gelen şahısların mezarlıkta gizemli kızı çektiklerini iddia ederek bu görüntüleri basın kuruluşlarına parayla satmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

"Lütfen gizemli kız işini bırakalım, başka işlerle uğraşalım"

Mezarlıklar Müdürlüğünde güvenlik görevlileri tarafından bir kız çocuğu yakalandığını dile getiren Belediye Başkanı Zeki Gül, çocuğun psikolojisinin bozuk, hiç kimseyle konuşmayan, hiçbir yere zarar vermeyen bir hali olduğunu söyledi.

Mezarlıklar Müdürlüğü olarak mezarlığa gelen, herhangi bir zarar vermeyen birisine yapacakları bir şeylerinin bulunmadığını dile getiren Başkan Gül, "Vatandaşlarımız, basın ve kamuoyundan özellikle istirham ediyorum. Psikolojisi bozulmuş, hasta olan bir çocuğumuzdan bu denli rahatsız ederek bu aileye işkence yaşatmanın hiçbir anlamı yok. Lütfen gizemli kız işini bırakalım, başka işlerle uğraşalım. Türkiye’nin yani ülkemizin şu seçim atmosferinde müthiş problemlerinin olduğu, ekonomik olarak savaşın olduğu ortamda ülkemizin böylesine önemli günler geçirdiği zamanda Çorum’u gizemli kızla meşgul etmenin ne ilimize ne de Çorum’a bir faydası vardır. Basın mensupları ve Çorumlu vatandaşlardan bu meselenin abartılacak kadar büyük bir mesele değil. Bu gizemli falan değil. Psikolojisi bozulmuş olan 16-17 yaşlarındaki bir genç kızımızın meselesidir" dedi.

"İlimize ve bize yanlış yapıldığını belirtmek istiyorum”

Bu konunun ildeki yöneticiler ile bu işin uzmanı doktorlar ve ailesi tarafından çözülecek bir husus olduğunu dile getiren Gül, “Bir çocuğun mezarlık ziyaretini takıntı yapması sanki görünmeyen bir varlık muamelesi yaparak bunun basında malzeme yapılması o çocuğun yapılan en büyük kötülüktür. Ben tüm vatandaşlarımızın bu işten uzak durmasını, basın mensuplarının bu işe noktaya koymasını özellikle istiyorum. Bunu istismar etmek isteyen insanlar ister istemez olmuştur. Yakalanan kızın o mu yoksa başkası mı geldi gitti ben bunu bilemem bizim arkadaşlarımızda bilemezler. Ancak bunu magazin malzemesi yapmanın ancak bununla ilgili Çorum’u özdeşleştirmenin ilimize ve bize yanlış yapıldığını belirtmek istiyorum" diye konuştu.