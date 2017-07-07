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07 Temmuz 2017 18:42

Başkan Şahiner’den belediye personeline dondurma

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, artan hava sıcaklarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye personeline dondurma ikram etti.

Başkan Şahiner’den belediye personeline dondurma

07 Temmuz 2017 18:42


Başkan Şahiner, ilçemizin çeşitli yerlerinde süren imar ve güzelleştirme çalışmalarında görev alan mesai arkadaşlarını ihmal etmeyerek dondurma ikramıyla motive etti. Belediye personellerimize bu gibi motive edici ikramların devam edeceğini ifade eden Abdulkadir Şahiner "Biz Sungurlu Belediyesi olarak kocaman bir aileyiz. Sungurlu’ya daha modern bir görünüm kazandırmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışırken, mesai arkadaşlarımızın gayret ve özverisini görmezden gelemezdik. Sıcak havalarda onları unutmadığımızı göstermek adına arkadaşlarımıza dondurma ikram ettik.’’ dedi.


Başkan Şahiner’in talimatlarıyla sahada çalışan personellere dondurmaları temizlik işleri müdürü Dursun Kanmış dağıttı. İkramdan son derece memnun kalan belediye personeli’de Başkan Şahiner’e teşekkür etti.




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