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23 Temmuz 2018 14:30

Bu da leblebi tespihi

Çorum’da leblebili un, leblebili kebap ve leblebili kurabiyenin ardından şimdide leblebiden tespih ve bileklik tasarlandı.

Bu da leblebi tespihi

23 Temmuz 2018 14:30


Sanatçılar Sokağı’nda hediyelik eşya satışı yapan Mustafa Demirpençe adlı tasarımcı, Çorum’un tanıtımına katkı sunmak amacıyla tasarladığı leblebi tespih ve bileklik vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. Kullanımdan öte aksesuar olarak kullanılabilecek tespihler vitrinlerde yerini aldı.


Daha önce leblebinin kurabiyesi ve kebabının yapıldığını hatırlatan Demirpençe, “Çorum’u tanıtmak için leblebiden tespih yaptık. Amacımız dikkat çekmekti. Leblebinin keabını, kurabiyesini, magnetini yapmışlar. Benimde mesleğim tespihçilik olduğundan dolayı bizde tespihini yaptık. Güzel bir Çorum hatırası olacağını düşünüyoruz” dedi.


Süs duvar tespihlerinin olduğunu dile getiren Demirpençe, bundan yola çıkarak tespih yaptıklarını söyledi. Demirpençe, yapılan tespihlerin aksesuar olarak kullanılabileceğini ifade etti.


Leblebi tespihe ilginin güzel olduğunu dile getiren Demirpençe, “Gelenlerin ilgisini çekiyor. Dışarıdan gelenler yoğun ilgi gösteriyor. Çorumlular da dışarıya hediye amaçlı götürüyor. Beklenen ilgiyi gördük” dedi.


Leblebi tespihi satın alan Levent Kol ise, tespih merakının olduğunu belirterek, “Değişik tespihleri seviyorum. Sadece tespih değil değişim çakmak ve diğer aksesuarlara ilgim var. Ama bu meraktan öte bu çam sakızı çoban armağanı diyebileceğini hediyelik anlamında güzel bir tasarım. Leblebi tespihi görünce şaşırdık. Tespih ne alaka bu kullanılmaz dedim. Ama çok hoşuma gitti” diye konuştu.




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