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19 Eylül 2017 17:05

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan “terör” açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Benim size sözüm var.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan “terör” açıklaması

19 Eylül 2017 17:05

Bu millete sözüm var. Terörü en geç 4 yıl içerisinde bitireceğiz. Bu ülkeye huzuru, barışı, kardeşliği getireceğiz” dedi.


CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum programı kapsamında Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyünü ziyaret etti. Köylüler tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, cemevi bahçesinde Gökgöz halkına hitap etti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bu ülkede herkesin kardeşçe yaşaması gerektiğini belirtti. “Eğer hepimizin karnı doyarsa, çocuklarımızı okula güler yüzle gönderirsek, hepimiz Türkiye’nin büyüdüğünü, kalkındığını görebilirsek, Türkiye’de, terörün olmadığını Türkiye’de, barışın olduğunu hep beraber görebilirsek, duyup yaşarsak o zaman bu ülkeye huzuru getirmiş oluruz” diyen Kılıçdaroğlu, “Benim size sözüm var. Bu millete sözüm var. Terörü en geç 4 yıl içerisinde bitireceğiz. Bu ülkeye, huzuru, barışı, kardeşliği getireceğiz. Bunu yapmanın tek yolu var. Gücümüzü, sizden milleten alıyoruz. Hep birlikte nerede yaşıyorsak yaşayalım. Doğu’da, Batı’da, Kuzey’de nerede yaşıyorsak yaşayalım. El ele vereceğiz. Gönül gönüle vereceğiz. Bu ülkede huzuru, birlikteliği hep birlikte sağlayacağız” ifadelerini kullandı.


Buradan Laçin ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, kahve ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.




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