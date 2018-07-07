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07 Temmuz 2018 15:01

Çocuk istismarına karşı yürüdüler

Çorum’un Osmancık ilçesinde çocuk istismar olaylarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Çocuk istismarına karşı yürüdüler

07 Temmuz 2018 15:01


15 Temmuz Şehitleri Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, çocuk cinayetleri ve istismarlarına tepki göstermek amacıyla "Çocuk istismarına dur de!", "Çocuk istismarına hayır demek için yürüyoruz" yazılı pankartlarla Org. Ahmet Çörekci caddesine kadar sessizce yürüdü.


Kadınların ağırlıklı olduğu yürüyüşe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Osmancık Şubesi Başkanı Eğitim - Bir - Sen ve Memur-Sen Temsilcisi Osmancık İlçe Başkanı Kazım Sekili, Osmancık Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Delibaş, Koyunbaba Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Emrullah Koçak da destek verdi.


Grup yürüyüşün ardından sessizce dağıldı.




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