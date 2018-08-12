Çocukların pony sevinci

Atları sevip besleyen çocukların sevinçleri gözlerinden okundu.

Belediyecilik anlamında 7’den 70’e herkese hizmet verdiklerini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, Pony Kulüp’le birlikte yaptıkları organizasyonla 2-12 yaş arası çocukları pony atlarla buluşturduklarını ifade etti.

2 bin öğrencinin etkinliğe katılmasını hedeflediklerini dile getiren Yabacıoğlu, “Çocuklarımızın hayvanlara olan sevgisini artırma amacıyla sosyal bir etkinlik düzenledik ve onların gönüllerince eğlenmesini için çaba sarf ettik. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde çeşitli hayvanları da çocuklarımız yıl içerisinde istedikleri zamanlarda gelip görebiliyor onlarla vakit geçirebiliyor. Vatandaşlarımızın çocuklarını her zaman buraya getirip hayvan sevgisini çocuklarına aşılamasını temin etmeye çalışıyoruz" dedi.

Pony atları ancak yılda bir kez Çorum’a getirebildiklerini ifade eden Yabacıoğlu, "Allah nasip ederse binicilik tesisimizin ihalesini 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü yapacağız ve orada da pony atlar ve midili atlarla çocuklarımıza yıl boyu hizmet vereceğiz" diye konuştu. Düzenlenen etkinlikte 12 yaş altı çocuklar velileri ve görevliler nezaretinde atları besledi, sevdi ve üzerlerine binerek gezdi.

Etkinliğe katılan minikler, insanların hayvanlara karşı saygılı olmaları gerektiği mesajını verdi ve onlarında bizim gibi birer canlı olduklarını bu sebeple hiç kimsenin hayvanlara karşı kötü davranmaması gerektiğini vurguladı.