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13 Haziran 2018 17:41

Çorum Belediyesi arife günü 60 bin çiçek dağıtacak

Çorum Belediyesi arife günü Ulu mezarlık, çiftlik ve hıdırlık Mezarlığı’nda 60 bin mevsimlik çiçek dağıtacak.

Çorum Belediyesi arife günü 60 bin çiçek dağıtacak

13 Haziran 2018 17:41


Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, "Bu uygulama belediyemiz açısından artık geleneksel hale geldi. Biliyorsunuz geçen aylarda Çorum Belediyesi olarak bütün mezarlıklarda gül dikimini tamamlamıştık. Bu bayram da diğer bayramlarda olduğu gibi mevsimlik çiçeklerimizi vatandaşlarımızın mezarlarına dikmesi için dağıtımını yapacağız" dedi.


Yabacıoğlu, "İnsanlarımıza nasıl hizmet veriyorsak onların hayatını kolaylaştırmak için nasıl hizmet veriyorsak aynı şekilde geçmişimizede sahip çıkmak durumundayız. Bu bakımdan mezarlıklarımızın bakımını da en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda hemşehrilerimizden takdir topluyoruz.Sadece gül ve çiçek dikimi yapmıyoruz. Aynı zamanda mezarlarımızın yabani otların temizliğini de yapıyoruz. Amacımız yollarıyla, gülleriyle düzenli güzel bir ortam halinde geçmişimize sahip çıkmak için çalışıyoruz" diye konuştu.


Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, "Bu bayramda inşallah 60 bin mevsimlik çiçek dağıtacağız vatandaşlarımıza bunu ücretsiz vereceğiz mezarlarını ziyarete gelen vatandaşlarımız buradan çiçeklerini alarak kendi geçmişlerinin mezarlarına dikebilecekler. Yine kurban bayramında da 60 bin mevsimlik çiçek dağıtacağız bir yıl içerisinde iki bayramda toplamda belediye olarak 120 bin mevsimlik çiçeği dağıtmış olacağız. Bu vesileyle hemşehrilerimizin tutmuş olduğu oruçların vermiş oldukları sadakaların, fitrelerin ve zekatların kabul olmasını ve ülkemizin, milletimizin, islam aleminin barışına kurtuluşuna vesile olmasını dileyerek ramazan bayramımızı ağız tadıyla geçirmemizi temenni ediyorum" şeklinde konuştu.




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