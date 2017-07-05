Çorum polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü organize çalışmalar sonunda 2017 yılının ilk 6 ayında piyasa değeri yüz binlerce lirayı bulan kaçak sigara, kubar esrar, eroin ve metamfetamin gibi değişik türlerde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan uyuşturucu maddeler ve kaçak eşyalar, başta İstanbul olmak üzere, batı illeri ve Avrupa ülkelerine sevk edilmek isteniyor. Edinilen bilgiler doğrultusunda risk analizi yapan KOM ve narkotimler bünyesinde oluşturulan özel ekipler, Çorum’daki uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 139 kişiyi gözaltına aldı. Hakkında yasal işlem yapılan 139 kişiden 29’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugüne kadar il genelinde düzenlenen operasyonlarda 650 gram esrar, 500 gram bonzai, 25 bin adet sentetik ecza, 3 bin 700 kök Hint keneviri, metafetamin, eroin, değişik türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

KOM ve Narkotim ekiplerinin özverili çalışmalarının yanı sıra, birimde görevli Zeus adlı narkotik köpeği de suçluların korkulu rüyası. Bir taraftan eğitim alan, diğer taraftan operasyonlara katılan Zeus, suçlulara göz açtırmıyor. Bugüne kadar katıldığı operasyonlarda büyük başarılara imza atan Zeus’a birimdeki tüm polisler göz bebeği gibi bakıyor. Özel bir barınağı bulunan narkotik köpeği, ayrıca günün belirli saatlerinde şehrin farklı bölgelerinde eğitimden geçiyor. Sürekli antrenman yaptırılan Zeus, her an göreve hazır olarak bekletiliyor.