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29 Haziran 2017 17:33

Çorum Ticaret Borsası hububat sezonu açıldı

Çorum Ticaret Borsası 2017 yılı hububat sezonu açıldı.

Çorum Ticaret Borsası hububat sezonu açıldı

29 Haziran 2017 17:33


2017 yılı hasat sezonunun ilk mahsullerinin satışı Çorum Ticaret Borsası Elektronik satış salonunda gerçekleştirildi.


Yeni hasat sezonunun ilk mahsul arpasını Salur Köyünden Murat Telli adlı üretici getirdi. Telli tarafından borsaya getirilen ilk ürün Ümit Bellek tarafından 0,80 TL’den satın alındı. Yılın ilk buğdayını ise Hacıbey Köyünden Mehmet Karagöz adlı üretici getirdi. Yılın ilk buğdayı da zahireci esnafından Mehmet Beker tarafından 0,874 TL’den satın alındı.


Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, 2017 yılının hem üreticiler hem de tüccarlar için verimli bir sezon olmasını dileyerek, “Çorum Ticaret Borsası olarak tüm imkânlarımız ile hem üreticimizin hem de tüccarımızın yanındayız. Yeni Hasat sezonun herkes için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.


’Satış seans saatleri öne çekildi’


Çorum Ticaret Borsası tarafından hasat sezonunda üreticilerin ve tüccarların mağdur olmaması ve zaman kaybının yaşanmaması, ticari faaliyetlerin hızlı olması adına sabah saat 09.00’da başlayan ilk satış seansını 3 Temmuz tarihi itibariyle 08.00’e çekti. Yeni uygulama ile birlikte sabah 08:00 ve 15.00 saatleri arasında satış işlemleri yapılacak. Ayrıca 8 Temmuz itibariyle de Cumartesi günleri laboratuvar ve satış salonu saat 13:00’e kadar üye ve üreticilere hizmet verecek.




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