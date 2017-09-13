Çorum Valisi Necmettin Kılıç;

Çepni Mahallesi’nde düzenlenen valilik halk günü toplantısı öncesi Kerebi Gazi İmam Hatip Okulu’nda Okul Aile Birliği yöneticileri ve okul öğretmenleriyle bir araya gelen Vali Kılıç, imkanlar ölçüsünde bütün okulları ziyaret etmeyi planladığını belirterek, öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin sorunları araştırarak eğitim alanında yaşanan problemleri gidermeyi amaçlarını anlattı.

Her iyiliğin başlangıcının eğitim olduğunu vurgulayan Vali Kılıç, eğitime harcanan her bir liranın bin lira olarak geri döneceğinin altını çizdi. Önümüzdeki yıl okullarda tekli eğitime geçmek istediklerini ifade eden Kılıç, mümkün olduğunca öğrencileri okulda tutmanın yollarını aradıklarını ifade etti.

Eğitim-öğretimle, sportif faaliyetlerle, eğitsel kol çalışmalarıyla öğrencilerin gelişimine katkı sunacak her türlü tedbiri düşündüklerini kaydeden Kılıç, bunun içinde ciddi bir çalışmanın yürütüldüğüne dikkat çekti.

Bu yıl 40 okula Z kütüphane yapacaklarını açıklayan Vali Kılıç, “Bir o kadarda kütüphanemiz teslim edildi. Ankara’daki, İstanbul’daki Çorumlu hemşehrilerimizde bu kütüphanelerin kitap ihtiyaçlarını karşılayacak. Okulların bahçesinde spor salonları ve çevre düzenlenmeleri yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Toto Genel Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ödenekleri ve hayırseverlerin destekleriyle 15 civarında okulun inşaatına başlandığını açıklayan Kılıç, “Bu inşaatlar tamamlandığında il merkezinde tüm okulları tekli tedrisata geçirmiş olacağız. Sadece ilkokullarda ve ortaokullarda tekli eğitim olmayan okullarımız var. Bunu yaparken öğretmenlerimizden de fedakarlık bekliyoruz. Öğretmenlerimizin daha çok okulda kalmalarını istiyoruz. Okullarımızda spor kulüpleri olsun istiyoruz. Çocuklarımız okul dışında kontrolsüz alanlarda ahlaki yapıları zayıflana kadar öğretmenlerimizin nezaretinde bedenen, ilmen kendini geliştirerek yarınlarımıza daha hizmet edenler bireyler olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. Tüm öğretmenlerimizle imkan ve vakit ölçüsünde buluşmaya çalışacağız” diye konuştu.

Vali Kılıç, annelere çocuklarıyla ilgilenmeleri ve iyi yetiştirmeleri konusunda da çağrıda bulundu. Annelerin çocukların üzerinde etkisinin büyük olduğunu dile getiren Vali Kılıç; “Anneler çocuklar üzerinde çok etkili. Çocuklarınızı iyi yetiştirin. Çocuklarınızla ilgilenin” dedi

Toplantı sonunda Vali Kılıç, çocuklara oyuncak dağıttı.