Çorum Valisi Necmettin Kılıç;

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’ya yaptığı ziyarette konuşan Vali Necmettin Kılıç, yapılan barajlar ve göletlerle birlikte toprakların suyla buluştuğunu söyledi.

Mecitözü’nde geçen yıl başlayan çalışmaların bu yıl ürün verdiğini dile getiren Vali Kılıç, “Osmancık’ta suyla buluşan epey bir arazi var. Bu çalışmalar tamamlandığında sulanabilir arazilerin tamamı suyla buluşacak. Sadece tahıl ve arpa üreterek zengin olamayız. Senede üç mahsul ekmemiz lazım ve katma değerleri yüksek mahsuller üretmemiz lazım. Bu makine planladıklarımızdan sadece bir tanesi. Silajı bu makine ile paketlediğimiz zaman ömrünü en az iki seneye çıkartıyoruz. Girdi maliyetleri, süt fiyatları düşecektir. Sütün üretim maliyeti düştüğü zaman rekabet edilirliği artacaktır, hayvancılık artacaktır. Yakın gelecek Çorum’un daha zengin, daha müreffeh olmasını da beraberinde getirecektir. Çorum’daki ekibimizle inşallah Çorum’u yarınlara daha güçlü şekilde taşımanın derdindeyiz” dedi.

Birliğe kazandırılan Silaj Paketleme Makinesi ile ilgili bilgi veren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, makinenin Çorum için bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Çorum hayvancılığına büyük bir katkı sağlıyor. Mısırların hasat edilmesi ile birlikte silajlar gelmeye başladı. Bu makinenin maliyeti 330 bin TL. Bu hizmeti Çorum’a kazandırmış olduğu için Valimize ve gayretlerinden dolayı da birlik başkanımıza teşekküre diyorum” ifadelerini kullandı.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya da, “Üreticimizin maliyetini düşürmek için sözleşmeli mısır ektirip birliğimizde günlük 300 ton kapasiteli mısırı yapıp üreticimizin 1.5 liraya mal ettiği süt maliyetini 1 liraya düşürmek için bir çalışma yaptık. Makinenin Çorum’a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyarette İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan ve Çorum Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı hazır bulundu.