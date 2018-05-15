Çorum’da AK Parti ve STK’lardan İsrail vahşetine kınama

Hürriyet Meydanı’ndaki basın açıklamasında konuşan AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. ABD’nin bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saydığını ifade eden Karadağ, ABD’nin bölgedeki ihtilafın çözümünde arabulucu değil açıkça taraf olduğunu kaydetti.

BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararlarının ortada olduğuna dikkat çeken Karadağ, “ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail’in, şu ana kadar 59 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı ancak Kudüs’ün çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. Binlerce Filistin’in kanının dökülmesinden İsrail kadar, ABD’ninde sorumluluğu vardır. İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir” dedi.

Basın açıklaması yapılan duanın ardından sona erdi.