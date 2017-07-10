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10 Temmuz 2017 13:35

Çorum’da akıl almaz kaza

Çorum’da hareket halindeki otomobilden oto koltuğu ile birlikte yola düşen bebek ölümden döndü.

Çorum’da akıl almaz kaza

10 Temmuz 2017 13:35


Stadyum kavşağında yaşanan büyük bir faciadan dönülen akıl almaz kaza mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.


Yaklaşık 3 yıl önce meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir otomobilin arka kapısının açılması sonucu oto koltuğuyla birlikte bebek düşüyor. Bu sırada trafiğin boş olması da olası bir faciayı önlüyor. Hemen aracı durdurup koşarak bebeklerini yoldan alan anne ve yanındaki çocuğa bu kez geri geri gelen otomobil çarpıyor. Çocuğuyla birlikte yere düşen talihsiz anne ve çocuğu vatandaşlar tarafından kurtarılıyor.




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