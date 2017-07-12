Çorum’da ‘ByLock’ operasyonu

Alınan bilgilere göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandıkları iddia edilen haklarında gözaltı kararı çıkarılan 38 kişiden, aralarında 4. sınıf emniyet müdürü, doktor, öğretmen ve esnafların da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile serbest bırakılmış, 1 şüphelinin ise halen ceza infaz kurumunda tutuklu olduğu ortaya çıkmıştı.

Gözaltına alınan zanlılardan M.K., K.A., K.T., A.E., A.A., Ş.B., Ş.S., K.K.H., E.T., H.Ş., F.K., C.G., F.N.G., G.A. ve H.A. emniyetteki sorgularının ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçilerek adliyeye sevk edildi.