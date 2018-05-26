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26 Mayıs 2018 10:34

Çorum’da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde hasta nakli yapan bir ambulansın yağışlı havada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Çorum’da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

26 Mayıs 2018 10:34


Kaza, İstanbul-Samsun D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Samsun’a hasta nakli yapan A.A. yönetimindeki 34 YC 9947 plakalı ambulans, Hacıhamza köyüne geldiği sırada havanın yağışlı ve zeminin kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ambulans içerisinde bulunan hasta N.K. ve hasta yakını H.K. ile ambulansta bulunan personellerden sürücü A.A. ile A.Y., M.B., G.K. Osmancık Devlet Hastanesine sevk edildi.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.




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