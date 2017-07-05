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05 Temmuz 2017 19:21

Çorum’da klimalı duraklar vatandaşı serinletiyor

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan klimalı otobüs durakları, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Çorum’da klimalı duraklar vatandaşı serinletiyor

05 Temmuz 2017 19:21


Belediye Başkan Vekili Zeki Gül, Çorum’da toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, aşırı sıcaklardan etkilenmeden, klimalı duraklarda otobüs bekleyebildiklerini söyledi.


Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların rahat etmesi amacıyla kente kazandırdıkları klimalı durakların, vatandaşı kışın soğuktan yazın da sıcaktan korunduğunu belirten Zeki Gül, "Bugünlerde Çorum’da mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşanıyor. Klimalı durakları kullanan vatandaşlarımızın bu hizmetten duyduğu memnuniyeti gördükçe biz de bu durakları yapmakla ne kadar doğru bir iş yaptığımızı tekraren görüyoruz." şeklinde konuştu.




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