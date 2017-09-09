Çorum’daki FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Kayseri, Kahramanmaraş ve Konya’da FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandıkları iddia edilen ve aralarında esnaflar ile meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 23’ü gözaltına alınmış, gözaltına alınan zanlılardan 3’ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, emniyetteki sorguları tamamlanan 20 kişi adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.