Çorum’dan Amerika’ya süs taşı ihracatı

Kaymakamlığı tarafından kurulan ve Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından işletilen atölye ilçedeki kadınlar için yeni bir istihdam oluştururken, ülke ekonomisine de katkı sağlamaya başladı. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’un girişimleriyle bir firma ile imzalanan protokol kapsamında ilk etapta 500 kilo işlenmiş taş Amerika’ya gönderildi.

Kooperatif üyesi 20 bayanın ürettikleri ürünlerle hem aile ekonomisine destek olmaya hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, “Mecitözü Kaymakamlığı tarafından kurulan ve S.S. Mecitözü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından işletilen, yarı değerli doğal taş işleme atölyesi ile bayanlara istihdam alanı oluşturma ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefledik” dedi.

“İstihdam merkezi oluşturmayı hedefliyoruz”

Çorum’da bu tür kadın kooperatifleri ile istihdam ve eğitim merkezi oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Ceritoğlu, “İş ve iş bulma imkanı zor olan bölgemizdeki vatandaşlarımıza bu alanda yeni bilgi ve beceriler kazandırılarak bu alanda iş eğitimlerinin verilmesi ve böylelikle bulundukları bölgeye ve topluma sosyal ve ekonomik katkıda bulunarak sürdürülebilirliği olan bir eğitim ve istihdam merkezi oluşturulması düşünülmektedir” diye konuştu.

Mecitözü ilçesinde bulunan değerli süs taşları hakkında bilgi veren Ceritoğlu, “Bölgemizde bolca var olan yarı değerli süs taşlarından akik, jasper, kuvars, kalsedon taşının ülkemizde ve dünyada en kaliteli olduğu yerlerden biride Mecitözü ilçesidir. Rezerv ve çeşitlilik açısından zengin olan ve ilçemizin çoğu yerinden çıkan bu taşlar bayanlar tarafından işlenerek çeşitli takı ve süs eşyalarına dönüşmektedir. Doğal taşlarımızın alternatif tıpta kullanılan özelliklere sahip olması, stresi azaltması ve vücuttaki negatif enerjiyi alması gibi etkilerinden dolayı takı ve dekoratif amaçlı sektörde de ilgi görmektedir” şeklinde konuştu.