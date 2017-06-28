Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 16:03

Çorumlular bayramda tabiat parklarına akın etti

Ramazan bayramı dolayısıyla çok sayıda Çorumlu şehir dışına giderken, kentte kalan vatandaşlarda milli park tabiat parklarına akın etti.

Çorumlular bayramda tabiat parklarına akın etti

28 Haziran 2017 16:03


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce ülke genelinde işletilen milli park ve tabiat parklarına girişler, vatandaşların Ramazan bayramı’nda huzurlu bir ortamda tabiatla iç içe vakit geçirmesi ve aileleriyle bir arada piknik yapabilmesi için ücretsiz olarak hizmet verdi.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun talimatlarıyla, Ramazan bayramı boyunca milli park ve tabiat parklarının ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulduğunu hatırlatarak, “Ramazan bayramını huzurlu bir ortamda, tabiatla iç içe ve aileleriyle bir arada piknik yaparak geçirmek isteyen yaklaşık 20 bin ziyaretçi Sıklık Tabiat Parkı ve Çatak Tabiat Parkına yoğun ilgi gösterdiler. 318 hektar alana sahip Sıklık Tabiat Parkına gelen ziyaretçiler flora ve fauna tanıtım alanlarını ziyaret etmelerinin yanı sıra oyun alanlarında aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirdiler. Özellikle bayramın 3. günü ziyaretçi akınının yaşandığı alanlarımızda alınan tedbirler neticesinde ve vatandaşlarımızın duyarlı davranışları sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
ÇORUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:46
  • Güneş :05:05
  • Öğle :12:55
  • İkindi :16:54
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!