Çorumlular bayramda tabiat parklarına akın etti

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce ülke genelinde işletilen milli park ve tabiat parklarına girişler, vatandaşların Ramazan bayramı’nda huzurlu bir ortamda tabiatla iç içe vakit geçirmesi ve aileleriyle bir arada piknik yapabilmesi için ücretsiz olarak hizmet verdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun talimatlarıyla, Ramazan bayramı boyunca milli park ve tabiat parklarının ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunulduğunu hatırlatarak, “Ramazan bayramını huzurlu bir ortamda, tabiatla iç içe ve aileleriyle bir arada piknik yaparak geçirmek isteyen yaklaşık 20 bin ziyaretçi Sıklık Tabiat Parkı ve Çatak Tabiat Parkına yoğun ilgi gösterdiler. 318 hektar alana sahip Sıklık Tabiat Parkına gelen ziyaretçiler flora ve fauna tanıtım alanlarını ziyaret etmelerinin yanı sıra oyun alanlarında aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirdiler. Özellikle bayramın 3. günü ziyaretçi akınının yaşandığı alanlarımızda alınan tedbirler neticesinde ve vatandaşlarımızın duyarlı davranışları sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır” dedi.