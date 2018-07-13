Dere yatağına düşen işçiyi AFAD kurtardı

Olay, ilçeye bağlı Demirciler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadınuçan mevkiinde ölçüm yapan Orman İşletme Şefliğinde görevli Talha C. (21) ayağının kayması sonucu 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Talihsiz işçinin düştüğünü gören mesai arkadaşları sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kurtarılan orman işçisi ambulansa alındı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Talha C., Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.