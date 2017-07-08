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08 Temmuz 2017 18:45

Doktorun ismi meydanda yaşayacak

Çorum’un Sungurlu ilçesinde uzun yıllar doktorluk yapan, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybettikten sonra organları ile 3 kişiye umut olan Dr.

Doktorun ismi meydanda yaşayacak

08 Temmuz 2017 18:45

Ali Rıza Yıldız’ın ismi ilçedeki bir meydana verildi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Uzun yıllar ilçemizde başarılı bir şekilde hizmet edip, geçtiğimiz aylarda ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Dr. Ali Rıza Yıldız’ın görev yaptığı Sungurbey Toplum Sağlığı Merkezinin bulunduğu meydana doktorumuzun ismini vererek vefa borcunuzu yerine getirdik. Bu konuda desteklerinden dolayı belediye meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyor, merhum doktorumuza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.




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