Esnaflar, yüzyıllardır devam eden Arefe duasında buluştu

Her yıl Ramazan ayının son günü düzenlenen Arefe Duası’nda bayramlaşma fırsatı bulan çilingirler ve sobacı esnafı, birlik, beraberlik ve helal kazanç içinde hep birlikte dua etti. Sobacılar arastasında yapılan programda konuşan Çilingirler ve Sobacılar Odası Başkanı Halil Taşkaldıran, esnaf duasının yüzyılı aşkın bir süredir devam ettiğini belirterek, "Benim hatırlayabildiğim kadarıyla 70-80 yılı aşkındır yapılıyor. Ancak Ahilik geleneğine göre yapılan arefe ve esnaf duasının geçmişi daha eskilere dayanıyor" dedi.

Geçmiş yıllarda bugünkü gibi sadece Arefe Duası’nın yapılmadığını vurgulayan Taşkaldıran, "O günkü şartlarda çırak ve kalfa duasıyla birlikte mağduriyeti olan esnafların ihtiyaçları karşılanırdı. Baktığınız zaman önce bir esnaf duası olarak başlıyor ama neticesinde bir dayanışma, yardımlaşma ve sosyal faaliyet meydana geliyordu. Biz bunun sadece dua kısmını gerçekleştirebiliyoruz. Gelenekleri devam eden birkaç odadan biriyiz. Elimizden geldiği kadar bu gelenek devam edecek" diye konuştu.

Taşkaldıran, insanların Arefe Duası’nda birbirini gördüğünü, kaynaştığını ve bayramlaştığını sözlerine ekledi.

"Yüce Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin"

11 ayın sultanı Ramazan’a veda edildiğini anımsatan Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Kılıç ise, "Birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan ayını geride bıraktı. Yüce Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Dualarımızı kabul eylesin. Büyüklerimizle beraber duamızı eda ediyoruz. Yüce Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kulandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül ise, 9 yıldır Arefe dualarına katıldığını belirterek, her katıldığı programdan keyif ve manevi haz aldığını vurguladı.

Ramazan’a veda etmenin hüznünü yaşarken, bayrama kavuşmanın sevincini de hep beraber yaşayacaklarını dile getiren Başkan Yardımcısı Gül, "Geçen yıldan bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada büyük değişikliliklere şahit olduk. Geçen yıl arefe duamızı yaptıktan sonra ülkemizin başında 15 Temmuz’da karabulutlar dolaştı. Bir an ülkemiz geri gitti, sonra tekrar geldi. Sizin gibi kahraman vatandaşlarımız, esnaflarımız sayesinde tankla topla mücadeleyi elinde sadece bayrakla yaptı. Böyle bir mücadele yapan başka bir millette dünyada yoktur. O yüzden milletimizin bu onurlu mücadelesi ile ne kadar haz duysak azdır. Tüm vatandaşlarımızın ailesiyle, sevdikleriyle birlikte bayramlar geçirmeyi nasip etsin. Yüce Allah bir daha ülkemize, milletimize bir daha böyle kara günler yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan Arefe Duasıyla program sona erdi.