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26 Mayıs 2018 12:49

FETÖ’nün para kasasına 10 yıl hapis

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Sudan’da düzenlediği sınır ötesi operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirilen ve FETÖ’nün kasası olarak bilinen, örgütün üst düzey yöneticisi mütevelli heyeti üyesi iş adamı Memduh Ç’nin de aralarında bulunduğu sanıklara 2 yıl 1 ay ila 10 yıl 7 ay 15 arasında değişen hapis cezası verildi.

FETÖ’nün para kasasına 10 yıl hapis

26 Mayıs 2018 12:49


Çorum’da Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 21 sanığın yargılandığı FETÖ çatı davasında karar açıklandı. Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklar hazır bulunurken, FETÖ’nün para kasası olarak bilinen Memduh Ç., duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yoluyla katıldı. Duruşmada Memduh Ç, pişman olduğunu belirtirken, diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.


Mahkeme heyeti “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan G.Ş., A.O.B., A.A., M.H. E.A., R.K., O.P., Ö.E., M.Ç., Ş.Ç., H.B., S.B., M.A. Ü.E., E.E., T.M. isimli sanıklara 2 yıl 1 ay ila 10 yıl 7 ay 15 arasında değişen hapis cezası verirken N.K., O.B., M.A. ve B.K. adlı sanıkların ise beraatına karar verdi.




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