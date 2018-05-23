Fırıncıların sıcakla imtihanı

Ramazan ayında en zor şartlarda oruç tutan meslek gruplarından biri olan fırın ustaları, yoğun çalışma temposu ve yüksek sıcaklığa rağmen oruçlarını aksatmıyor.

Bu yıl Ramazan ayının yaz ayı olmasına rağmen havaların yağışlı ve serin geçmesi vatandaşların oruç tutmalarını rahatlatırken, fırın ustalarının ise 250 derece sıcaklıkta oruç tutmaya çalışması takdir topluyor. Meslekleri gereği yüksek sıcaklıkta çalışmak zorunda kalan fırın ustaları, 250 derecelik sıcaklığa ulaşan fırınların başında çalışarak zor şartlara rağmen oruçlarını tutuyor.

250 derecelik fırını önünde oruç tutan fırın ustası Erhan İnce, bu sene 17-18 saatlik orucun kendilerini zorladığını belirterek, "Ramazan ayı ister istemez bizlere zor geçiyor. 200 ila 300 santigrat sıcaklık arasında çalışıyoruz. Fazla acıkmıyor uz ama çok susuyoruz" dedi.