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14 Mayıs 2018 16:55

Fıstık çuvallarında kaçak sigara ele geçirildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir Tır’a düzenlenen operasyonda fıstık çuvalları içerisine zulalanmış 35 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Fıstık çuvallarında kaçak sigara ele geçirildi

14 Mayıs 2018 16:55


Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Doğu illerinden Çorum’a kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir Tır’ı takibe aldı. Osmancık ilçesinde M.B.C. yönetimindeki fıstık yüklü Tır’ı durduran polis ekipleri Tır’da yaptıkları aramada fıstık çuvalları içerisine zululanmış 35 bin 600 adet bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Gözaltına alınan Tır sürücüsü M.B.C., hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.




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