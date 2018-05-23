AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’un girişimleri ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Hacettepe ve Fırat Üniversitelerinden akademisyenler Çorum’da 100 köyde saha çalışması yapacak. Bu kapsamda ziyaret edilen köylerdeki sosyal, kültürel ve geleneksel bilgiler toplanacak.

Hacettepe Üniversitesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrem Çankaya, biyoçeşitliliğe bağlı geleneksel bitkinin belirlenmesi konusunda bir proje yürütüldüğünü belirterek, Çorum’da 100 köyde sosyal, kültürel ve geleneksel bilginin toplanması ve envanterinin çıkarılması için çalıştıklarını söyledi.

Prof. Dr. İrem Çankaya, “Günümüzde medyatik problemlerin, ilgi alanlarının değişmesinin, televizyon programları ile gerek internetteki bilgi kirliliği nedeniyle geleneksel bilgimizi kaybetmeden tecrübeli hanımlar ve beylerden edineceğimiz bilgilerle ülkemizdeki tıbbi ve aromatik anlamda kullanılan bitkilerin öncelikle yemek pişirme daha sonra ise tıbbi anlamda yararlanabileceğimiz bitkiden ilaca giden yoldaki asıl temel bilginin halk tıbbının, halk ilaçlarının temelini oluşturan bu bilgiyi kazanabilmektir Çorum’da kültürel açıdan oldukça önemli bir merkez olduğu için en kıymetli bilgilerin Orta Anadolu adına bu bölgeden toplanacağını düşündüğümüz için öncelikli iller arasında değerlendirmeyi planladık” dedi.

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Eyüp Bağcı da bölgede geleneksel anlamda kullanılan bitkilerin kullanış amaçları, yemek, içme, ilaç gibi kullanış şekilleri tüketim ve kullanımlarıyla ilgili halkın bildiği bilgileri derleyecekleri söyledi. Prof. Dr. Ağca, Çorum’da belirlenmiş olan köylerin tamamını dolaşacaklarını belirtti.

Projenin bir yıllık bir yıllık bir proje olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bağcı, projenin köylerin kalkınmasına ve gelişmesine fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

Farklılıklarımızla, çeşitliliğimizle kaderimizin ve ülkemizin ne kadar güzel olduğunu ne kadar büyük bir değere sahip olduğumuzu gösterdiğini dile getirerek, “Projeyi önemsiyoruz. Projemizle birlikte akademisyenler, kamu, siyaset ve halk iç içe. Sahada ot toplayan bir kadınımızı selamladıktan sonra asistanlarımızı kendi çocuğu gibi benimseyen ve her türlü bilgiyi veren Anadolu’nun kendi bağrından çıkan Çorum kadının bu projede her alanda katkısını gördük. Bundan sonraki süreçte ilaç etken maddesinden alın kültürün bir maddesi haline getirebiliriz veya bir konsep gıda mutfak ürünü haline nasıl getirebiliriz. O yüzden bu projeyi önemsiyoruz” dedi.

Projenin Türkiye’de 7 bölgede uygulandığını açıklayan milletvekili Kurt, proje tamamlandığında bio çeşitliliğe bağlı geleneksel bitkilerin envanteri konusunda büyük bir envanter ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.