Gıda çuvallarında 110 kilo eroin ele geçirildi

Çorum'da narkotik polislerinin düzenlediği bir operasyonda, bir tırın dorsesinde gıda malzemeleri bulunan çuvallara gizlenen 110 kilo eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen narkotimler, teknik ve fiziki takip sonucu Osmancık ilçesinde E.C. yönetimindeki tırı durdurdu. Tırın dorse kısmında narkotik dedektör köpeği 'Panzer'in de yardımıyla arama yapıldı. Köpeğin, gıda çuvallarına tepki vermesi üzerine, çuvalları açan ekipler, çuvallar içerisine gizlenmiş 219 paket halinde 110 kilo eroin maddesi buldu. Ele geçirilen eroin miktarının piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirtildi. Tır sürücüsü E.C. ve yanında bulunan E.Y. isimli şahıslar, TCK 188/3 'uyuşturucu madde nakletme' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.