Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle buluştu

Okul Müdürü Ali Koçabaş, programa teşrif eden yetkililere teşekkür ederek bu yıl 55 öğrenci ile açılan okulun, önümüzdeki yıl daha büyük bir aile olacağını belirtti.

Toplantıda konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, güzel çalışmalarından dolayı okul müdürü ve öğretmenlerini tebrik ederek yeni açılan İmam Hatip Ortaokulu’nun güzel çalışmalarla sesini duyuracağına, öğrencilerinin daha nice başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını söyledi.

Milli ve Manevi değerlerimizi benimsemiş; vatanını,milletini seven insanlar yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Eryiğit, yenilenen müfredat ile ilgili olarak velileri bilgilendirdi.