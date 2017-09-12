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12 Eylül 2017 11:29

Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle buluştu

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında açılan Şehit Yavuz Selim İmam Hatip Ortaokulu’na yeni kayıt olan öğrencilerin, kura ile sınıf belirleme, öğrenci velileri ile tanışma ve müfredat bilgilendirme toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit katıldı.

Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle buluştu

12 Eylül 2017 11:29


Okul Müdürü Ali Koçabaş, programa teşrif eden yetkililere teşekkür ederek bu yıl 55 öğrenci ile açılan okulun, önümüzdeki yıl daha büyük bir aile olacağını belirtti.


Toplantıda konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, güzel çalışmalarından dolayı okul müdürü ve öğretmenlerini tebrik ederek yeni açılan İmam Hatip Ortaokulu’nun güzel çalışmalarla sesini duyuracağına, öğrencilerinin daha nice başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını söyledi.


Milli ve Manevi değerlerimizi benimsemiş; vatanını,milletini seven insanlar yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Eryiğit, yenilenen müfredat ile ilgili olarak velileri bilgilendirdi.




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